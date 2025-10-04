Tra le Alpi record di felicità sul lavoro il Sud resta indietro

Una nuova indagine rivela quanto la soddisfazione professionale cambi da un capo all’altro dell’Italia, con le regioni di montagna a guidare la classifica e il Mezzogiorno alle prese con contratti fragili e timori occupazionali. Il divario è netto, e i numeri raccontano storie di entusiasmo e di fatica quotidiana. Il panorama complessivo della soddisfazione professionale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

