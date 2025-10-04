Tra le Alpi record di felicità sul lavoro il Sud resta indietro
Una nuova indagine rivela quanto la soddisfazione professionale cambi da un capo all’altro dell’Italia, con le regioni di montagna a guidare la classifica e il Mezzogiorno alle prese con contratti fragili e timori occupazionali. Il divario è netto, e i numeri raccontano storie di entusiasmo e di fatica quotidiana. Il panorama complessivo della soddisfazione professionale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: alpi - record
A 50 anni, l'ex insegnante diventata alpinista ha stabilito il nuovo record femminile di velocità sul Manaslu, scalando la vetta in 18 ore e 53 minuti. - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro, è record di occupati nel Sud - Un nuovo successo per il governo Meloni, che rivendica con orgoglio i dati diffusi ieri dall'Istat sul mercato del lavoro. ilgiornale.it scrive
l record del lavoro italiano - Di mese in mese migliorano i record del mercato del lavoro in Italia, anche se i tassi di crescita del numero di occupati non sono più così forti come nel 2023 e 2024. Da ilmattino.it