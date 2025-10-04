Dovrebbero iniziare domani, secondo qualcuno addirittura già stasera, i colloqui tra le delegazioni di Israele e Hamas sul piano di pace presentato dal presidente Donald Trump, dopo il via libera condizionato dato dal movimento islamista. Su cosa accadrà in Egitto, dove i mediatori si riuniranno, è difficile scommettere. Fonti del governo Netanyahu hanno detto all’emittente Kan che i 48 israeliani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tra anniversario del 7 ottobre e pressioni internazionali: trattative in salita tra Israele e Hamas sotto l’occhio vigile di Washington