Tra anniversario del 7 ottobre e pressioni internazionali | trattative in salita tra Israele e Hamas sotto l’occhio vigile di Washington
Dovrebbero iniziare domani, secondo qualcuno addirittura già stasera, i colloqui tra le delegazioni di Israele e Hamas sul piano di pace presentato dal presidente Donald Trump, dopo il via libera condizionato dato dal movimento islamista. Su cosa accadrà in Egitto, dove i mediatori si riuniranno, è difficile scommettere. Fonti del governo Netanyahu hanno detto all’emittente Kan che i 48 israeliani. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: anniversario - ottobre
Israele: "I residenti di Gaza City evacuati entro il 7 ottobre" (data del secondo anniversario del massacro di Hamas)
RONCHI DEI LEGIONARI - Il 7 ottobre alla scuola Leonardo Da Vinci la consegna dei riconoscimenti agli studenti meritevoli, nel quinto anniversario dell’iniziativa voluta dalla famiglia della docente. SEGUICI anche su Instagram -> https://instagram.com/ilgor - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 12 ottobre la commemorazione dell’81° anniversario della tragedia di Upega del 17 ottobre 1944 - X Vai su X
Maurizio Gasparri contro Lucia Goracci: 'Negazionista del 7 ottobre'. Ed è bufera - Start, su Rai 3, ha attaccato l'inviata del Tg3 Lucia Goracci, non presente in trasmissione, accusandola di essere "negazionista" sugli ... Si legge su ansa.it
Rischio di attacchi per il 7 ottobre. La stretta sui 200 centri ebraici - Effetto Regno Unito: massima sorveglianza per possibili azioni violente a due anni dall'assalto di Hamas. msn.com scrive