Tovalieri | Col Lille rigori mosci a Gasperini bisogna dare fiducia

Roma concentrata sulla sfida alla Fiorentina, ma a tornare sull’aberrante serata di giovedì contro il Lille ci ha pensato l’ex attaccante giallorosso Sandro Tovalieri, in un’intervista a Tuttomercatoweb.com: “Tre rigori sbagliati in un minuto lo ho visti solo con Giordano e D’Amico alla Lazio. Per Dovbyk era importante sbloccarsi un po’. A stupirmi è stata la sequenza di tre rigori mosci, il pallone a momenti faticava ad arrivare in porta. Se non sei convinto il rigore va battuto con cattiveria, con una botta forte. Piazzarlo così, lentamente, addirittura due volte dallo stesso lato. Il rigore comunque fa parte del gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

