Toto assessori in Comune Fratelli d’Italia invita all’unità In bilico Belletti e Cognigni

Rimpastone di giunta, a Civitanova non si muoverà niente prima di qualche settimana. Fratelli d’Italia ha tirato fuori gli idranti nel direttivo di giovedì: le parole d’ordine sono state "accordo per la massima unità". Le dimissioni di Francesco Caldaroni hanno aperto alla successione, ma c’è un tempo tecnico da rispettare (30 giorni) prima che l’uscita diventi irrevocabile e FdI se lo prenderà tutto. Il sindaco attende Pasqui, che se non accetterà l’assessorato in Regione lo condannerà a restare a Palazzo Sforza e a gestire il rimpasto. Pierpaolo Borroni, confermato consigliere regionale con FdI, è il vero vincitore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Toto assessori in Comune. Fratelli d’Italia invita all’unità. In bilico Belletti e Cognigni

La crisi al Comune è servita: Fratelli d’Italia “saluta” la Giunta Miccichè - E’ crisi politica al Comune di Agrigento che , dopo la cacciata di un suo assessore (Costantino Ciulla) della settimana scorsa, oggi ha deciso di far dimettere i propri assessori (due) dalla Giunta. Lo riporta grandangoloagrigento.it

Fratelli d’Italia esce dalla giunta Miccichè - Fratelli d’Italia Agrigento, nel corso della riunione odierna alla presenza dei coordinatori provinciale e comunale Barba e Antinoro, dei consiglieri e assessori agrigentini, e dell’onorevole assessor ... Si legge su blogsicilia.it