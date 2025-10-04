Toscana per la prima volta a Livorno il tenebroso Oblio Horror Circus

Laprimapagina.it | 4 ott 2025

Arriva per prima volta in Toscana, con tappa a Livorno, il tenebroso ed affascinante Oblio Horror Circus, dal 21 al 23 novembre l’esclusivo show dallo strepitoso successo, in chiave horror- thriller, sotto la direzione artistica dell’impresario Eusanio Martino. Lo spettacolo è unico nel suo genere e coniuga circo, teatro, humor e sensualità, oltre a brivido e forti emozioni. “ Uno produzione esclusiva quella di Oblio Horror Circus, uno show dinamico e tenebroso con un cast di artisti specializzati nel settore, pronti ad acrobazie e pura follia”, spiega Eusanio Martino. Oblio Horror Circus, si trova a Livorno, Modigliani Forum. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

