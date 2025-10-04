Toscana per la prima volta a Livorno il tenebroso Oblio Horror Circus
Arriva per prima volta in Toscana, con tappa a Livorno, il tenebroso ed affascinante Oblio Horror Circus, dal 21 al 23 novembre l’esclusivo show dallo strepitoso successo, in chiave horror- thriller, sotto la direzione artistica dell’impresario Eusanio Martino. Lo spettacolo è unico nel suo genere e coniuga circo, teatro, humor e sensualità, oltre a brivido e forti emozioni. “ Uno produzione esclusiva quella di Oblio Horror Circus, uno show dinamico e tenebroso con un cast di artisti specializzati nel settore, pronti ad acrobazie e pura follia”, spiega Eusanio Martino. Oblio Horror Circus, si trova a Livorno, Modigliani Forum. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: toscana - prima
Sangue, l'appello di Avis Toscana e Aip: "Donate plasma prima di andare in vacanza"
Clara in Toscana: relax e natura prima del Teatro del Silenzio
In Toscana arriva la guardia medica pediatrica: è la prima regione in Italia
++ Ultim'ora dalla Toscana - Incendio nella trattoria poco prima di cena - Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Toscana, Remigration summit con Vannacci a una settimana dal voto, Pd: “Incostituzionale, prefetto intervenga” - L'evento 'Road to remigration', organizzato per sabato 4 ottobre a Livorno, a una settimana dal voto per le Regionali in Toscana, è incostituzionale ... Segnala fanpage.it
La Toscana per Gaza, manifestazioni a Firenze, Livorno, Siena e in Versilia: fiumi di persone per la pace inondano le strade - Il lungo bandierone arcobaleno di Firenze e le barchette di carta in omaggio alla Global Sumud Flotilla, alla presenza della sindaca Sara Funaro. Da corrierefiorentino.corriere.it