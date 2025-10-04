Toscana | allerta vento per domenica 5 ottobre Le aree interessate

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 ottobre 2025 – Allerta per vento nella giornata di domani, domenica 5 ottobre, sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e l’Arcipelago. Lo ha deciso la sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo in vista del transito di una rapida perturbazione tra la sera di oggi, sabato, e la mattinata di domani. L’allerta sarà in vigore dalle 6 alle 15 del 5 ottobre. Coinvolgerà le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it

toscana allerta vento per domenica 5 ottobre le aree interessate

© Lanazione.it - Toscana: allerta vento per domenica 5 ottobre. Le aree interessate

In questa notizia si parla di: toscana - allerta

Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana

Dopo l’alluvione all’Elba è ancora allerta arancione: maltempo Toscana, le zone a rischio

Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione. Occhio ai temporali: le zone interessate

toscana allerta vento domenicaToscana: allerta vento per domenica 5 ottobre. Le aree interessate - Coinvolgerà le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Si legge su lanazione.it

toscana allerta vento domenicaAllerta per vento forte domenica 5 ottobre sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale e l'Arcipelago - L'allerta sarà in vigore dalle ore 6 alle ore 15 del 5 ottobre nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Toscana Allerta Vento Domenica