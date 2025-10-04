Toscana | allerta vento per domenica 5 ottobre Le aree interessate
Firenze, 4 ottobre 2025 – Allerta per vento nella giornata di domani, domenica 5 ottobre, sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e l’Arcipelago. Lo ha deciso la sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo in vista del transito di una rapida perturbazione tra la sera di oggi, sabato, e la mattinata di domani. L’allerta sarà in vigore dalle 6 alle 15 del 5 ottobre. Coinvolgerà le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it
