Torre Annunziata tentato omicidio | fermati un uomo e una donna
Accoltellato un cittadino nigeriano dopo una lite in spiaggia, vittima in codice rosso. L’aggressione in via Colombo. Nella mattinata del 3 ottobre, la Polizia di Stato è intervenuta in via Colombo a Torre Annunziata, nei pressi dei giardinetti, dopo la segnalazione di un uomo gravemente ferito al collo con un’arma da taglio. La vittima, un cittadino nigeriano, è stata soccorsa dal 118 e trasferita dapprima all’ospedale di Castellammare di Stabia e successivamente all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverata in codice rosso. A diffondere la notizia due comunicazioni della Questura di Napoli Fermato un 39enne marocchino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
