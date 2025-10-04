Tornava in bici dalla manifestazione pro Flotilla | 17enne muore in un incidente stradale a Roma
Mattia stava tornando a casa dopo aver partecipato a una manifestazione pro-Pal in favore della Flotilla. La tragedia si aggiunge a una serie di incidenti mortali avvenuti lungo la stessa strada. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: tornava - bici
Roma, 17enne in bici muore a Corso Francia: travolto da un'auto sulle strisce. Tornava da manifestazione per Flotilla
Roma, 17enne in bici muore a Corso Francia: Mattia Nicholas Liguori travolto sulle strisce. Tornava da manifestazione per Flotilla
Roma, 17enne muore in un tragico incidente stradale: tornava in bici dalla manifestazione pro Flotilla
Roma, 17enne muore in un tragico incidente stradale: tornava in bici dalla manifestazione pro Flotilla - X Vai su X
Il giovanissimo musicista è stato assassinato su Corso Francia mentre tornava dalle manifestazioni in centro. Era in bici. No cari redattori di Repubblica: non è un “incidente”, ma uno “scontro”. No, non è stato ucciso da “un’auto” ma da “un automobilista”. Nello - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 17enne muore in un tragico incidente stradale: tornava in bici dalla manifestazione pro Flotilla - Un 17enne, Mattia Liguori, è morto in un incidente avvenuto in Corso Francia, a Roma: tornava in bici di notte dalla manifestazione pro- Riporta msn.com
INCIDENTE Muore in un tragico incidente. Tornava in bici dalla manifestazione pro Flotilla - Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Mattia Liguori, 17 anni, deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì in un incidente stradale ... Come scrive statoquotidiano.it