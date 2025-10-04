Tornano le Giornate Fai Tra Savoia e Magliano

GROSSETO "Un luogo scelto dai Fai è un sigillo di qualità". Parole nitide e ricche di sentimento quelle di Maria Pia Vecchi, capodelegazione Fai della provincia di Grosseto, in previsione delle Giornate Fai d’autunno giunte alla quattordicesima edizione. Una garanzia dunque, quella del Fai per i cittadini, che ha individuato e scelto per questa stagione due luoghi legati al tessuto sociale Maremmano sabato 11 e domenica 12 ottobre: il borgo di Magliano in Toscana, il paese di Pereta e porte aperte al Reggimento "Savoia Cavalleria" (visitabile solo il 12 ottobre). Le visite per Magliano in Toscana e Pereta inizieranno alle 10 e dureranno un’ora circa, l’ultimo ingresso sarà alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornano le Giornate Fai. Tra Savoia e Magliano

