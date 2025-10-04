Torna Smart Life Festival Oltre 50 appuntamenti sull’umanità digitale
Torna a Modena dal 16 al 19 ottobre la decima edizione di Smart Life Festival con il tema ‘Non c’è più Internet? Nuove connessioni per l’umanità digitale’: quattro giornate di incontri dedicati alle trasformazioni della rete, dalle sue origini fino ai giorni nostri. Il cartellone è ricco: oltre 50 appuntamenti e più di 100 speaker di fama nazionale e internazionale. In apertura del festival, il talk dal titolo ‘ L’intelligenza artificiale e la società in rete ’, che si terrà giovedì 16 ottobre alle 21 presso la Chiesa di San Carlo, con Manuel Castells (sociologo di fama internazionale, tra i più importanti studiosi a livello mondiale della società dell’informazione) e Matteo Flora (divulgatore, esperto di Intelligenza Artificiale e autore di ’Ciao Internet!’ su YouTube, primo podcast di Tech-Policy italiano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: torna - smart
Nuova Smart Roadster: nel 2026 torna come sportiva elettrica
Torna in forma con la bilancia pesapersone smart che misura il metabolismo di base
TORNA IL SOTTOCOSTO da Unieuro! Dal 3 al 12 ottobre 2025 approfitta delle nostre offerte imperdibili: Samsung Smart TV QLED 65” a soli 699€ (-30%) Lenovo Ideapad Slim 3 con 16GB RAM e 512GB SSD a 449€ (-30%) Samsung Galaxy S25 U - facebook.com Vai su Facebook
Optima Mobile torna in TV con Super Mobile Smart a 4,95 euro al mese ? - X Vai su X
Torna Smart Life Festival. Oltre 50 appuntamenti sull’umanità digitale - Tra i cento speaker il sociologo di fama internazionale Manuel Castells. Da msn.com
SMART LIFE FESTIVAL, MODENA CAPITALE DELLA CULTURA DIGITALE - Nel video l’intervista a Gabriele Pollastri, Curatore del Festival Dal 16 al 19 ottobre Modena ospita la decima edizione dello Smart Life Festival, il grande appuntamento dedicato alla cultura digital ... Riporta tvqui.it