Torna Love Bugs | nuovi protagonisti e dove vedere in tv il reboot della sit-com

Superguidatv.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 18 anni, torna Love Bugs. La sitcom di successo degli anni 2000 vedrà ora due nuovi protagonisti e sarà diretta da Ivan Cotroneo. Scopriamo insieme tutte le novità e dove vederla in tv. Torna Love Bugs, protagonisti sono Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. Era il 2007 quando andò in onda l’ultima puntata di Love Bugs, ora la serie torna con una veste completamente nuova. Protagonisti sono una coppia inedita formata da Brenda Lodigiani (che in queste settimane stiamo vedendo alla conduzione di Bake Off ) e da Michele Rosiello. Ma quando sarà possibile vederla in tv? Il reboot di Love Bugs andrà in onda su Tv8 a partire dal 24 novembre 2025, dal lunedì al venerdì alle ore 19. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

torna love bugs nuovi protagonisti e dove vedere in tv il reboot della sit com

© Superguidatv.it - Torna Love Bugs: nuovi protagonisti e dove vedere in tv il reboot della sit-com

In questa notizia si parla di: torna - love

So cosa hai fatto, dopo 28 anni l'horror torna in sala con Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr.

If you Love: Kerem Bursin torna su Canale5. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'attore turco

“Love Me Horror” e il Teatro Mario Spina torna a farsi casa per l’arte

torna love bugs nuoviPalinsesti Sky: Luca Argentero avvocato controverso, a “MasterChef” l’aspirante chef 92enne, Chanel Totti a “Pechino Express”, “Love Bugs” torna dopo 18 anni - Tutte le novità Sky: da MasterChef con un 92enne alle serie con Luca Argentero. ilfattoquotidiano.it scrive

Love Bugs torna su TV8: Brenda Lodigiani e Michele Rosiello protagonisti del reboot della sit-com - Il nostro articolo ti sorprenderà, leggi subito per informazioni utili e dettagliate! Riporta digital-news.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Love Bugs Nuovi