Torna Love Bugs | nuovi protagonisti e dove vedere in tv il reboot della sit-com

Dopo 18 anni, torna Love Bugs. La sitcom di successo degli anni 2000 vedrà ora due nuovi protagonisti e sarà diretta da Ivan Cotroneo. Scopriamo insieme tutte le novità e dove vederla in tv. Torna Love Bugs, protagonisti sono Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. Era il 2007 quando andò in onda l'ultima puntata di Love Bugs, ora la serie torna con una veste completamente nuova. Protagonisti sono una coppia inedita formata da Brenda Lodigiani (che in queste settimane stiamo vedendo alla conduzione di Bake Off ) e da Michele Rosiello. Ma quando sarà possibile vederla in tv? Il reboot di Love Bugs andrà in onda su Tv8 a partire dal 24 novembre 2025, dal lunedì al venerdì alle ore 19.

