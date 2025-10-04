Torna la ’Giornata del fumetto’ L’omaggio degli artisti a Magnus | Un maestro indimenticabile

Non solo marroni a Castel del Rio. Anche se, nell’alta valle del Santerno, l’abbinamento tra il più noto dei prodotti tipici e l’arte non è una novità. Già, perché anche quest’anno la Sagra del Marrone avrà il suo piatto artistico in ceramica per celebrare i suoi 70 anni di vita. L’opera, realizzata dall’artista e fumettista Marco ‘Ruspa’ Fontana e prodotta in un centinaio di esemplari di due diverse dimensioni, è solo l’ultima in ordine cronologico affidata ad uno degli interpreti delle splendide vignette a balloon. Una tradizione iniziata nel 1996 quando Roberto ‘Magnus’ Raviola, compianto genio bolognese della nona arte che si trasferì in collina per realizzare l’albo gigante di Tex Willer dal titolo ‘La valle del terrore’, uscito postumo qualche mese dopo la sua scomparsa, impreziosì con le sue matite i piatti dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

