Torna la ’Giornata del fumetto’ L’omaggio degli artisti a Magnus | Un maestro indimenticabile
Non solo marroni a Castel del Rio. Anche se, nell’alta valle del Santerno, l’abbinamento tra il più noto dei prodotti tipici e l’arte non è una novità. Già, perché anche quest’anno la Sagra del Marrone avrà il suo piatto artistico in ceramica per celebrare i suoi 70 anni di vita. L’opera, realizzata dall’artista e fumettista Marco ‘Ruspa’ Fontana e prodotta in un centinaio di esemplari di due diverse dimensioni, è solo l’ultima in ordine cronologico affidata ad uno degli interpreti delle splendide vignette a balloon. Una tradizione iniziata nel 1996 quando Roberto ‘Magnus’ Raviola, compianto genio bolognese della nona arte che si trasferì in collina per realizzare l’albo gigante di Tex Willer dal titolo ‘La valle del terrore’, uscito postumo qualche mese dopo la sua scomparsa, impreziosì con le sue matite i piatti dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: torna - giornata
La festa multiculturale "Coloriamo il mondo" torna a Santa Sofia per una giornata dedicata al lavoro e all'ambiente
Sinner ‘vede’ gli Us Open e torna ad allenarsi: la prima giornata di Jannik a New York
US Open 2025, il programma della quinta giornata: Sinner torna in campo per il terzo turno
Domenica 5 ottobre torna l’appuntamento con #domenicalmuseo! In questa giornata tutti i musei e parchi archeologici statali sono aperti gratuitamente al pubblico e, naturalmente, anche il Museo nazionale di Archeologia del Mare di Caorle vi aspetta per s - facebook.com Vai su Facebook