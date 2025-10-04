Torna il mondiale Motocross Miravalle pronto alla festa

MONTEVARCHI Dopo venti anni di assenza, torna a Miravalle il Mondiale Motocross. Il Gp d’Italia si disputerà nel circuito montevarchino il prossimo 21 giugno. Un grande colpo messo a segno dal Moto Club Brilli Peri, che è già all’opera per preparare al meglio la manifestazione. La notizia dell’assegnazione della gara è stata ufficializzata nel tardo pomeriggio di giovedì da Infront Moto Racing, la società che gestisce i mondiali e gli europei di cross su incarico della federazione internazionale. Si tratta di un evento atteso, per l’ammirazione che tutti gli appassionati nutrono nei confronti di Miravalle e per l’organizzazione del Brilli Peri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

