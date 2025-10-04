Torna il concorso Regina di Mele alla XXXI Festa della Mela Annurca
Torna uno degli appuntamenti più dolci e attesi dell’autunno: il concorso di pasticceria amatoriale “Regina di Mele”, in occasione della XXXI Festa della Mela Annurca, che si terrà domenica 19 ottobre 2025.L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati di cucina e di dolci non professionisti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
