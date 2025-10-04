Torna il concorso per il miglior panettone fatto in casa | in palio 3mila euro

Dal cuore della provincia di Lecco parte una sfida che coinvolge tutta Italia: il Molino Colombo di Paderno d'Adda organizza per il secondo anno consecutivo "Panettone da maestro", il concorso nazionale dedicato ai pasticcieri casalinghi che si cimentano nella realizzazione del dolce natalizio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Torna il concorso per il miglior panettone fatto in casa: in palio 3mila euro - Il Molino Colombo di Paderno d'Adda lancia la seconda edizione di "Panettone da maestro", la sfida nazionale che premia i pasticcieri amatoriali. leccotoday.it scrive

Panettone da Maestro: Come Partecipare al Concorso per Amatori - Se la passione per il panettone artigianale ti scorre nelle vene e sogni di veder riconosciuta la tua maestria, il concorso "Panettone da Maestro", promosso da Molino Colombo, è l'occasione che stavi ... Da milanolife.it