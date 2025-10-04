Torna a Bari la World Press Photo | la mostra ospitata nel palazzo della Città metropolitana

World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo, torna a Bari per il dodicesimo anno consecutivo a partire da giovedì 16 ottobre e fino a lunedì 8 dicembre 2025. Dopo l’evento inaugurale del 16 ottobre con stampa e istituzioni, l’apertura al pubblico sarà il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Giancarlo Di Vella: il prof condannato per violenza sessuale torna a insegnare a Bari

A Bari torna Binacaneve, uno dei più grandi successi dell'Anonima G.R.

Promessi Sposi torna dal 6 al 9 novembre 2025 a Bari nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante ... Dove l'unica risposta è l'Amore! Tra i nostri espositori: @ale_centrone_makeupartist @little_garden1980 @salvatorebolognino_photography @t - facebook.com Vai su Facebook

Torna il maltempo su Bari: inizio ottobre con pioggia e calo delle temperature https://ift.tt/gRJUQ7k https://ift.tt/2Yw46xQ - X Vai su X

Dopo 30 anni il Luna Park torna a Bari: giostre, adrenalina e nostalgia in via Napoli - Dal 10 ottobre al 9 novembre oltre 40 attrazioni per grandi e piccoli, tra novità uniche in Europa e i classici intramontabili. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

