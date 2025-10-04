Torino e Milano tra lavoro e vita privata | i luoghi del cuore di Allegri

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono le due città nelle quali il tecnico livornese ha vissuto gli anni più importanti della carriera e a cui è molto legato. E dove Max ha messo radici anche fuori dal campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

torino e milano tra lavoro e vita privata i luoghi del cuore di allegri

© Gazzetta.it - Torino e Milano tra lavoro e vita privata: i luoghi del cuore di Allegri

In questa notizia si parla di: torino - milano

Rapinano un viaggiatore sul Torino-Milano: arrestati due quattordicenni

Persona travolta e uccisa da un treno alla stazione di Vittuone, corse cancellate e ritardi sulla Milano-Torino

Donna travolta e uccisa da un treno alla stazione di Vittuone, corse cancellate e ritardi sulla Milano-Torino

torino milano lavoro vitaIncidente sul lavoro a Limone Piemonte, cinque indagati per la morte di Petru Vintila di Torino - Il pm Mario Pesucci della procura di Cuneo ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati per la morte di Petru Vintila, il 54enne operaio edile romeno residente a Torino che ha perso la vita ... Segnala torinotoday.it

Due operai morti sul lavoro, gli incidenti a Torino e nel Catanese - A Torino un 69enne ha perso la vita dopo essere caduto dal cestello di una gru, mentre a Riposto ... Secondo lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Milano Lavoro Vita