Torino Baroni alla Rai | Valore della prestazione come una vittoria andiamo avanti così! Poi la battuta sul calendario

Calcionews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Baroni dopo Lazio Torino 3-3, ecco l’intervista del tecnico granata ai margini del match di Serie A, ecco l’intervento ai microfoni di Radio Rai  Marco Baroni dopo Lazio Torino 3-3, sentiamo qui l’intervista del tecnico granata ai margini del match valido per la sesta giornata di Serie A, ecco l’intervento ai microfoni Rai Radio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino baroni alla rai valore della prestazione come una vittoria andiamo avanti cos236 poi la battuta sul calendario

© Calcionews24.com - Torino, Baroni alla Rai: «Valore della prestazione come una vittoria, andiamo avanti così!». Poi la battuta sul calendario

In questa notizia si parla di: torino - baroni

Jimmy Ghione al Vip Master 2025: “Baroni grande per il mio Torino”

Torino, Biraghi: «Dobbiamo migliorare, ma è un percorso lungo! E vi dico cosa mi chiede Baroni»

Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori

torino baroni rai valoreCalcio: Torino; Baroni 'vittoria buttata, ma rimango sereno' - "Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta per un'ingenuità, bastava calciare via il pallone ed era finita. Scrive ansa.it

torino baroni rai valoreCrisi Torino, Baroni rischia il primo esonero della stagione. I candidati? La mossa di De Rossi è più di un indizio - Perché l’anno che si è chiuso con il divorzio dal club di Lotito è stato sì di alti, ma anc ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Baroni Rai Valore