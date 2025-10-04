Tor Vergata scovato deposito di scooter e auto rubati

Un deposito illegale di scooter e automobili di provenienza dubbia è stato scovato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno sequestrato l'area e denunciato il proprietario. Deposito illegale a Tor VergataIl sito si trova a Tor Vergata, e a individuarlo sono state le pattuglie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

