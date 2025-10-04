Andata in archivio la Qualifying Race della MXGP in quest’edizione 2025 del Motocross delle Nazioni. Sullo sterrato di Crawfordville, in Florida (USA), lo spettacolo non è mancato e in casa Italia è spettato a Tony Cairoli tenere alto il vessillo italico nella classe MXGP. Nonostante le stagioni di inattività, il campione di Patti ha accettato la sfida, forte anche della partecipazione nel Mondiale della classe regina in alcune tappe grazie alla Ducati. Cairoli, infatti, è stato coinvolto in prima persona nel progetto della Rossa nel cross. Ciò detto, il centauro nostrano ha concluso all’ottavo posto questa gara di qualificazione in sella alla moto di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tony Cairoli ottavo nella Qualifying Race del Motocross delle Nazioni, Lawrence fa la voce grossa