Tommy One conquista il record mondiale offshore sulla tratta Napoli Capri
Maurizio Schepici e Vincenzo Capuano, a bordo del potentissimo “Tommy One”, hanno migliorato il record mondiale offshore sulla tratta Napoli Capri, coprendo un percorso di circa 16 miglia nautiche nell’incredibile tempo di 11 minuti e 58 secondi il record precedente apparteneva sempre a Schepici, con un tempo di 12 minuti e 55secondi con una velocità media di 90 nodi. La Tommy One, ( Metamarine 46), ha fatto registrare un tempo pazzesco, ha tenuto una velocità media di 90 nodi, con picchi tra i 100 e 110! Grande soddisfazione per Schepici e Capuano che hanno compiuto l’impresa del record mondiale nella tratta Napoli Capri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
'Tommy One' a caccia del record mondiale Napoli-Capri - (Unione Internazionale Motonautica) ed è riservato a imbarcazioni ripartite in 4 classi di lunghezza 1) fino a 16 ... Secondo corrieredellosport.it
Motonautica, Tommy One conquista il record mondiale sulla tratta Fiumicino-Civitavecchia-Fiumicino - Maurizio Schepici e Mario Petroni, a bordo di "Tommy One", hanno conquistato il record mondiale offshore sulla tratta Fiumicino- Si legge su affaritaliani.it