Tommy One conquista il record mondiale offshore sulla tratta Napoli Capri

Cdn.ilfaroonline.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Schepici e Vincenzo Capuano, a bordo del potentissimo “Tommy One”, hanno migliorato il record mondiale offshore sulla tratta Napoli Capri, coprendo un percorso di circa 16 miglia nautiche nell’incredibile tempo di 11 minuti e 58 secondi il record precedente apparteneva sempre a Schepici, con un tempo di 12 minuti e 55secondi con una velocità media di 90 nodi. La Tommy One, ( Metamarine 46), ha fatto registrare un tempo pazzesco, ha tenuto una velocità media di 90 nodi, con picchi tra i 100 e 110! Grande soddisfazione per Schepici e Capuano che hanno compiuto l’impresa del record mondiale nella tratta Napoli Capri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

