Tommasi il giornalista così buono che godeva a vessare i non vaccinati
Mentre andava da chi è senza cibo, ha pubblicato una raccolta fondi per lanciare il suo ristorante. Durante la pandemia vessava chi non era dotato del green pass. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: tommasi - giornalista
Flotilla, bufera sul giornalista Saverio Tommasi: “Pubblicizzi il tuo nuovo ristorante, vai a Gaza o a Ibiza?”
Pd, M5S e AVS sulla Flotilla. Intanto il giornalista Tommasi chiede soldi per un ristorante
Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele
#flotillaglobalsumud, il giornalista di http://Fanpage.it Saverio Tommasi è in un centro di detenzione in Israele in attesa di parlare con i legali - X Vai su X
ULTIM’ORA Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it sarebbe in attesa di parlare con il suo avvocato e successivamente verrà trasferito in una struttura di detenzione a sud di Israele - facebook.com Vai su Facebook