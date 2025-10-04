Tomahawk i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina

Ildifforme.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Tomahawk hanno una gittata di 2.500 km, il che metterebbe Mosca nel raggio d’azione dell’arsenale ucraino, se Kiev li ricevesse. Ma il Cremlino ha già fatto sapere: anche se gli Usa fornissero i missili a Kiev, questi non sarebbero “un’arma magica” che consentirebbe agli ucraini di cambiare il corso del conflitto. Ecco quello che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tomahawk i missili che potrebbero cambiare la guerra in ucraina

© Ildifforme.it - Tomahawk, i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina

In questa notizia si parla di: tomahawk - missili

Ucraina, Trump contro Putin: «Mi ha deluso». E valuta l’invio di missili Tomahawk. Mosca: «Spara bolle di sapone»

Guerra Ucraina, Kiev può davvero colpire Mosca? I missili Tomahawk e il via libera di Trump: cosa può succedere ora

Dai Tomahawk agli Atacms: ecco quali sono i missili che gli Usa potrebbero inviare a Kiev

Tomahawk, i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina - 500 km, il che metterebbe Mosca nel raggio d’azione dell’arsenale ucraino, se Kiev li ricevesse. Lo riporta pianetagenoa1893.net

tomahawk missili potrebbero cambiareTomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina - Può essere lanciato da navi militari o sottomarini per colpire bersagli terrestri. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tomahawk Missili Potrebbero Cambiare