Tom Holland e Jason Bateman insieme per la nuova serie The Partner

Jumptheshark.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

annunciata la collaborazione tra tom holland e jason bateman per un film tratto da un bestseller di john grisham. Una nuova produzione cinematografica sta attirando l’attenzione degli appassionati di cinema e letteratura. La partnership tra Tom Holland e Jason Bateman si concretizza con l’adattamento sul grande schermo di un romanzo di successo dell’autore John Grisham. L’interesse crescente riguarda soprattutto il coinvolgimento diretto di Bateman come regista, produttore e co-protagonista, in un progetto che promette di portare sullo schermo una trama avvincente e ricca di tensione. dettagli sul progetto cinematografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

tom holland e jason bateman insieme per la nuova serie the partner

© Jumptheshark.it - Tom Holland e Jason Bateman insieme per la nuova serie The Partner

In questa notizia si parla di: holland - jason

tom holland jason batemanJason Bateman Directing Tom Holland in John Grisham Thriller ‘The Partner’ - The “Ozark” mastermind will direct “The Partner,” an adaptation of John Grisham’s novel, with Tom Holland in talks to star as a junior attorney ... Lo riporta msn.com

Tom Holland and Jason Bateman Taking the Stand for New John Grisham Adaptation - Jason Bateman is returning to the director's chair for a new John Grisham adaptation, The Partner, with Tom Holland producing and possibly starring. Da collider.com

Cerca Video su questo argomento: Tom Holland Jason Bateman