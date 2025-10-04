L'esordiente Michael Shanks rivede il mito di Platone in un body horror che enfatizza i lati più oscuri della relazione di coppia. Tra individualità e dipendenza amorosa. In sala per I Wonder Pictures. Dramma, commedia, azione, avventura. I generi, al cinema, non esistono più. Tutto è fluido, tutto è mischiato e miscelato. Tuttavia, c'è un genere più di altri che continua ad innovarsi, specchio e probabilmente riflesso della natura umana, che si declina sfiorando le corde più oscure e inquietanti. Perché sì, tra pubblico e critica, non c'è dubbio che l'horror sia oggi il "contenitore" più adatto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Together e il lato più disturbante dell'amore e delle relazioni