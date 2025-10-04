tiro sportivo e di caccia ai campionati italiani disputati nel centro fidasc coni di salerno gazmir gjishti abbuffata tricolore conqusitati otto titoli nazionali

Dopo aver conquistato il titolo di campione italiano nel tiro da cinquanta metri in movimento sia con Fucile e Carabina, l’ex campione del mondo 2024 Gazmir Gjishti si riconferma campione italiano nelle sei discipline, più due a squadra. La prima nei 50 metri in movimento (carabina-fucile) e nel tiro a distanza nei 200 metri da fermo. Poi, il pontremolese sorprendendo la nutrita concorrenza sbaragliava il campo aggiudicandosi la Champions League Fidasc nel tiro a Palla da ferma eliminando in successione i settantanove concorrenti. E come se non bastasse Gazmir Gjishti attraverso una lunga eliminatoria si qualificava a rappresentare tutte e due le squadre italiane nelle specialità tiro di Campagna e tiro a Palla combinata in rappresentanza per il mondiale 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

