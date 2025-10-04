Tir sfonda il guard rail e precipita sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria
Incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo a Sala Consilina. Tir si schianta contro il guard rail e precipita in un terrapieno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sfonda - guard
Grottaminarda, auto sfonda il guard rail e finisce fuori strada sulla SS90: ambulanze e forze dell’ordine sul posto - facebook.com Vai su Facebook
Tir sfonda il guard rail e precipita sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria - Tir si schianta contro il guard rail e precipita in un terrapieno. Si legge su fanpage.it
Incidente sull'Autostrada A2: perde il controllo del tir e finisce nella scarpata - Un autoarticolato fuori strada e un rimorchio perso, due incidenti che riguardano autoarticolati nel giro di due giorni lungo la A2 del Mediterraneo nel tratto che riguarda il Vallo ... msn.com scrive