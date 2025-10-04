Tir in fiamme in galleria chiusa galleria dell' autostrada A1

Firenzetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte scorsa, poco dopo le 1 e trenta, i vigili del fuoco di Firenze, insieme ai distaccamenti di Barberino di Mugello e Monghidoro (comando di Bologna), sono intervenuti lungo il tratto autostradale A1 panoramica, in direzione Nord, a causa dell’incendio di un autotreno carico di materiale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiamme - galleria

Camion in fiamme in galleria fra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Nord lungo l'A14: 6 km di coda

Auto in fiamme in galleria, chiusa per tutta la notte: il fuoco ha fuso l'asfalto

Camion in fiamme in galleria, chiuso un tratto della Direttissima. Ancora guai sull’A1

tir fiamme galleria chiusaGalleria in A1 resta chiusa per danni dopo incendio Tir - Resta chiusa la galleria Largnano sull'A1 Direttissima tra Firenze e Bologna a causa dei ... Lo riporta msn.com

tir fiamme galleria chiusaTir divorato dalle fiamme nella galleria dell'A1 - Il mezzo, che trasportava materiale tessile, è andato completamente distrutto nell'incendio ... toscanamedianews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tir Fiamme Galleria Chiusa