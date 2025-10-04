Tilly Noorwood l' attrice creata dall' IA che ha fatto imbestialire Hollywood

Tilly Noorwood non esiste, ma esiste. È un'attrice IA che sarebbe stata già "attenzionata" da agenzie di talent pronte a ingaggiarla. A Hollywood la levata di scudi è stata inevitabile. Volenti o nolenti, ci troviamo a parlare con sempre maggior frequenza di un tema, quello dell'intelligenza artificiale, che è diventato letteralmente onnipresente. E lo è diventato perché rispetto alle altre tecnologie con cui gli esseri umani hanno avuto a che fare in precedenza, il confine fra "strumento per" e "sostituto di" appare decisamente più sfumato e pericoloso. Non è un mistero che l'arrivo di una nuova tecnologia sia storicamente sempre avvenuto con un'accoglienza oscillante fra spavento, curiosità, entusiasmo e scetticismo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

