Tilly Noorwood l' attrice creata dall' IA che ha fatto imbestialire Hollywood

Movieplayer.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tilly Noorwood non esiste, ma esiste. È un'attrice IA che sarebbe stata già "attenzionata" da agenzie di talent pronte a ingaggiarla. A Hollywood la levata di scudi è stata inevitabile. Volenti o nolenti, ci troviamo a parlare con sempre maggior frequenza di un tema, quello dell'intelligenza artificiale, che è diventato letteralmente onnipresente. E lo è diventato perché rispetto alle altre tecnologie con cui gli esseri umani hanno avuto a che fare in precedenza, il confine fra "strumento per" e "sostituto di" appare decisamente più sfumato e pericoloso. Non è un mistero che l'arrivo di una nuova tecnologia sia storicamente sempre avvenuto con un'accoglienza oscillante fra spavento, curiosità, entusiasmo e scetticismo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

tilly noorwood l attrice creata dall ia che ha fatto imbestialire hollywood

© Movieplayer.it - Tilly Noorwood, l'attrice creata dall'IA che ha fatto imbestialire Hollywood

In questa notizia si parla di: tilly - noorwood

Tilly Noorwood, l'attrice creata dall'IA che ha fatto imbestialire Hollywood - Il dibattito sull'impiego dell'IA in campo artistico si fa sempre più acceso grazie al recente caso dell'attrice virtuale Tilly Norwood. movieplayer.it scrive

tilly noorwood attrice creataTilly Norwood, la prima attrice creata con l’AI: Hollywood deve aver paura? - Allo Zurigo Film Festival è stata presentata la prima interprete completamente creata con i sistemi di intelligenza artificiale. Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Tilly Noorwood Attrice Creata