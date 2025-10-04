TikToker registra durante ore di lezione docenti segnalano l’episodio Denunciato per interruzione di pubblico servizio
Aveva registrato immagini all’interno di un istituto superiore campano durante l’orario di lezione, poi le aveva pubblicate su TikTok. Il contenuto ha ottenuto visibilità, ma anche una denuncia. I carabinieri, come riporta l'ANSA, lo accusano di interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
