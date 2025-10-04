TikToker registra durante ore di lezione docenti segnalano l’episodio Denunciato per interruzione di pubblico servizio

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva registrato immagini all’interno di un istituto superiore campano durante l’orario di lezione, poi le aveva pubblicate su TikTok. Il contenuto ha ottenuto visibilità, ma anche una denuncia. I carabinieri, come riporta l'ANSA, lo accusano di interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tiktoker - registra

Messico, tiktoker di 23 anni uccisa durante una diretta sui social - Forte commozione, in Messico, per il brutale assassinio dell'influencer Valeria Márquez, di 23 anni: la ragazza è stata uccisa durante una diretta online con diversi colpi di pistola mentre si trovava ... Lo riporta ansa.it

Venezuela, tiktoker ucciso durante una diretta: denunciava bande criminali - Uomini armati hanno ucciso durante una live su TikTok un famoso influencer Gabriel Jesús Sarmiento. Si legge su video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Tiktoker Registra Durante Ore