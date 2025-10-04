Aveva sgozzato un “infedele” in Francia, “colpevole” di fare proselitismo cristiano sui Social ed era fuggito in Puglia, il terrorista islamico algerino arrestato ad Andria nel pomeriggio di venerdì. Il latitante nordafricano è stato individuato alla fine di una caccia all’uomo avviata in tutta Europa dopo il mandato di cattura firmato dal Tribunal de Grand Istance de Lyon (Francia ). I fatti risalgono a tre settimane fa, dopo il brutale assassinio di un cittadino iracheno, persona con disabilità appartenente alla comunità cristiana assira di Lione, avvenuto nella tarda serata dello scorso 10 settembre in quella città francese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tiktoker cattolico sgozzato in Francia, il killer algerino si era nascosto in Italia: arrestato ad Andria