Ticket di 5 euro per visitare i Crateri Silvestri sull' Etna Morosoli | Contributo per tutelare il sito
"Purtroppo innumerevoli episodi di abbandono dei rifiuti, la nascita incontrollata di micro discariche, lo spostamento ingenuo di rocce per disegnare scritte e cuori ci hanno costretto a predisporre, da oggi, l'accesso regolamentato". E' quanto afferma l'imprenditore Francesco Russo Morosoli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: ticket - euro
Ticket sanitari, oltre 21 milioni di euro non riscossi: l’Emilia-Romagna rafforza il recupero crediti. Le misure
Ticket, picco massimo di 25mila voucher acquistati. Metà dei paganti ha "sborsato" 10 euro
Battaglia sul rimborso dei ticket : "Pagamenti a rate sopra i 50 euro"
Alguer.it. . Ticket Family per le famiglie: le bellezze del Parco di Porto Conte ad un prezzo speciale di 6 euro a famiglia. Il Parco di Porto Conte apre le sue porte a tutte le famiglie. Le parole del presidente Emiliano Orrù in occasione della presentazione dell’ - facebook.com Vai su Facebook
Ticket di 5 euro per visitare i Crateri Silvestri sull'Etna ed è polemica - La versione 2025 del famoso «un fiorino» del film «Non ci resta che piangere» è « cinque euro ». Secondo lasicilia.it
Ticket di 5 euro per visitare Venezia: ecco le date a pagamento del 2024 - Con il nuovo anno ci sarà una "nuova" Venezia, almeno per i cosiddetti turisti "mordi e fuggi" che sostano nella città lagunare soltanto per 24 ore: va in questa direzione la decisione comunale del ... Lo riporta ilgiornale.it