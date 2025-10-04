Ti distruggerò | il marito della donna uccisa minaccia vendetta sui social
L’omicidio di Dolores Dori, che avrebbe compiuto 44 anni a dicembre, si tinge di nuovi e inquietanti sviluppi. Secondo le prime ricostruzioni investigative, la donna — di origini sinti, vicentina e residente a Camponogara (Venezia) — sarebbe stata raggiunta da almeno tre colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sono incinta, ma il figlio è del personal trainer di mio marito.. Come posso dirlo senza litigare con lui e distruggere la mia famiglia?
Femminicidio a Paupisi: 49enne uccisa a colpi di pietra dal marito. Caccia all'uomo e ai figli minori scomparsi - è stata brutalmente uccisa con una pietra, in quello che gli inquirenti sospettano essere un caso di femminicidio.
Donna uccisa a Paupisi, il sindaco: "Famiglia insospettabile. I figli minori non si trovano" - La nostra apprensione è tutta nei confronti dei figli della coppia, che sono irreperibili così come il padre.