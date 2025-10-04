Greta Thunberg ha dichiarato ai funzionari svedesi di essere sottoposta a duri trattamenti da parte di Israele nella sua detenzione successiva al blocco della Global Sumud Flotilla che trasportava aiuti a Gaza. Lo si evince, stando a quanto riporta The Guardian, da un’e-mail inviata dal ministero degli Esteri svedese a persone vicine all’attivista ambientalista. Nella corrispondenza, che l’autorevole quotidiano inglese ha potuto visionare, un funzionario che ha visitato l’attivista in prigione ha affermato che la ragazza ha raccontato di essere stata detenuta in una cella infestata da cimici, con troppo poco cibo e poca acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Thunberg tenuta da Israele in cella infestata da cimici, con poco cibo e acqua”: la mail dei funzionari svedesi