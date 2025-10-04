Thomas Muller raggiunge i 300 gol in carriera e non riesce a crederci | Hai contato pure gli allenamenti?

Thomas Müller ha firmato l'ennesimo record della sua carriera: il calciatore tedesco ha segnato il gol numero 300 ma non riesce a crederci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Calciomercato: Thomas Müller approda nella MLS: ha detto sì ai Vancouver Whitecaps

Thomas Müller incredulo all’esordio in MLS, non conosceva una regola: “È stato strano”

Thomas Muller si fa scappare davanti a tutti una cosa che non andava detta: reazione esilarante

Thomas Muller è appena diventato il calciatore tedesco più titolato di sempre. La cosa che fa sorridere è che l'ha fatto superando Tony Kroos grazie alla vittoria della Coppa Nazionale del Canada, la nostra Coppa Italia. Eroe.

Thomas Muller conquista anche la MLS: prima tripletta con la maglia dei Vancouver Whitecaps

Thomas Muller, addio alla nazionale tedesca dopo gli Europei 2024 - Era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Thomas Muller ha annunciato con un video su YouTube l'addio alla Germania. Da sport.sky.it