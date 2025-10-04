The smashing machine di dwayne johnson | apertura al botteghino sotto le aspettative
analisi del debutto di “The Smashing Machine” con Dwayne Johnson. Il nuovo film biografico intitolato “The Smashing Machine”, interpretato da Dwayne Johnson, sta facendo parlare di sé per il suo esordio al botteghino. Nonostante la carriera consolidata dell’attore e ex wrestler, questa pellicola sembra segnare un record negativo in termini di incassi. Di seguito, si analizzeranno i dettagli relativi all’andamento al box office e le possibili implicazioni per l’attore. previsioni di incasso e confronto con precedenti. dati sul debutto. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, nel fine settimana di apertura, “The Smashing Machine” avrebbe raccolto circa $6,2 milioni negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
