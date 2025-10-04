The Rugby Championship | Sudafrica campione! Argentina dominata nella ripresa

È calato il supario sulla The Rugby Championship 2025 e la corsa al titolo si è chiusa a Twickenahm, dove il Sudafrica cercava i punti per vincere il trofeo e trovare il controsorpasso sulla Nuova Zelanda, vincente stamani con l’Australia. Ed è con una grande ripresa che gli Springboks trionfano. Parte forte l’Argentina, mentre il Sudafrica dopo due minuti vede subito venir punito Moodie per un contatto testa contro testa e cartellino giallo. Così il primo affondo è dei padroni di casa che al 4’ si spostano sulla destra e Santiago Carreras serve con un lungo passaggio all’ala destra Delguy, che rientra verso l’interno e segna la meta del 7-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - The Rugby Championship: Sudafrica campione! Argentina dominata nella ripresa

In questa notizia si parla di: rugby - championship

The Rugby Championship: date e partite del torneo downunder

Rugby, gli All Blacks convocati per la Rugby Championship

Rugby, come sono cambiate Benetton Treviso e Zebre in vista della stagione 2025-2026 di United Rugby Championship

ULTIM'ORA RUGBY Rugby Championship, 6a giornata Australia-Nuova Zelanda 14-28 #SkySport - X Vai su X

I 23 Leoni scelti per il debutto interno contro Glasgow Warriors Round 2 BKT United Rugby Championship 04.10.2025 #WeAreLions #BenettonRugby #BENvGLA - facebook.com Vai su Facebook

The Rugby Championship: gli All Blacks battono l’Australia e ora è tutto nelle mani del Sudafrica - Si conclude oggi la The Rugby Championship 2025 e la corsa al titolo è apertissima, con tre squadre che si sono presentate al via ancora in corsa per la ... Riporta oasport.it

The Rugby Championship: il Sudafrica domina l’Argentina e balza in vetta ad 80' dalla fine - Il Sudafrica dà spettacolo allo Hollywoodbets Kings Park di Durban nel quinto turno della The Rugby Championship 2025. Si legge su oasport.it