Si conclude oggi la The Rugby Championship 2025 e la corsa al titolo è apertissima, con tre squadre che si sono presentate ancora in corsa per la vittoria finale. E si è iniziato con Australia-Nuova Zelanda, uno scontro diretto tra le due inseguitrici del Sudafrica. Chi vince (i Wallabies avevano bisogno del bonus) spera, chi perde è out. Ecco come è andata. Parte bene l’Australia che spinge sull’acceleratore e dopo 5’ conquista una punizione che Edmed piazza per il 3-0 iniziale. Ma subito arriva la follia wallabie. Appena dopo aver segnato tre punti, l’Australia combina un pasticcio sulla ripartenza e poi concede un calcio di punizione ai margini della propria area dei 22 metri, che la Nuova Zelanda calcia in touche vicino all’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - The Rugby Championship: gli All Blacks battono l’Australia e ora è tutto nelle mani del Sudafrica