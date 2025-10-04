The Rugby Championship | gli All Blacks battono l’Australia e ora è tutto nelle mani del Sudafrica

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude oggi la The Rugby Championship 2025 e la corsa al titolo è apertissima, con tre squadre che si sono presentate ancora in corsa per la vittoria finale. E si è iniziato con Australia-Nuova Zelanda, uno scontro diretto tra le due inseguitrici del Sudafrica. Chi vince (i Wallabies avevano bisogno del bonus) spera, chi perde è out. Ecco come è andata. Parte bene l’Australia che spinge sull’acceleratore e dopo 5’ conquista una punizione che Edmed piazza per il 3-0 iniziale. Ma subito arriva la follia wallabie. Appena dopo aver segnato tre punti, l’Australia combina un pasticcio sulla ripartenza e poi concede un calcio di punizione ai margini della propria area dei 22 metri, che la Nuova Zelanda calcia in touche vicino all’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

the rugby championship gli all blacks battono l8217australia e ora 232 tutto nelle mani del sudafrica

© Oasport.it - The Rugby Championship: gli All Blacks battono l’Australia e ora è tutto nelle mani del Sudafrica

In questa notizia si parla di: rugby - championship

The Rugby Championship: date e partite del torneo downunder

Rugby, gli All Blacks convocati per la Rugby Championship

Rugby, come sono cambiate Benetton Treviso e Zebre in vista della stagione 2025-2026 di United Rugby Championship

the rugby championship blacksAll Blacks down Wallabies to stay in Rugby Championship title hunt - 14 in wet conditions on Saturday to keep their Rugby Championship title dream alive and spoil the swansong of Wallaby prop James Slipper. Da rfi.fr

the rugby championship blacksAll Blacks beat the Wallabies 28-14 in a Rugby Championship match - half tries three minutes apart to give New Zealand a 17- Lo riporta thestar.com

Cerca Video su questo argomento: The Rugby Championship Blacks