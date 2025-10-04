The Elder Scrolls 4 | Oblivion Remastered la versione fisica include soltanto un codice nella scatola?

La versione fisica di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sta generando un’ondata di delusione e confusione tra i giocatori. Nonostante Bethesda avesse annunciato la possibilità di acquistare copie “fisiche” del gioco, nuove immagini delle confezioni hanno rivelato che le cose non sono propriamente come sembrano. Difatti in particolare la versione Xbox Series X della Deluxe Edition non conterrà alcun disco, ma soltanto un codice per il download digitale del titolo. La situazione è leggermente diversa su PlayStation 5: in questo caso, la confezione includerà effettivamente un disco fisico, ma i contenuti aggiuntivi previsti per la Deluxe Edition saranno accessibili solo tramite un codice PSN inserito all’interno della scatola. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, la versione fisica include soltanto un codice nella scatola?

