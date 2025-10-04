The dialogue Police – Così in Svezia la polizia media anche con i nazisti Il docufilm a Mondovisioni 2025
Incredibile ma vero. In Svezia dal 2001 è in attività la “ Polizia del Dialogo ”. Un’unità speciale che prova a garantire in mezzo alla strada e tra le piazze affollate, la libertà di espressione, pensiero e manifestazione per chiunque. Anche i nazisti. Nel caso in cui lo chiedessero potrebbero avere anche loro un momento di free speech tra le vie di Stoccolma, Malmoe o in qualunque città svedese. A controllare la corretta applicazione di un diritto costituzionale troverete Erik, Anna, Jimmy, Semsi, Nicole, Johan. Un team di sbirri gentili, pacati, pronti al dialogo e alla contrattazione che forzando la farlocca massima tollerante di Voltaire darebbe la vita pur di permettere al manifestante di esprimersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
