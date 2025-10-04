The best chef awards 2025 | tra i migliori cuochi al mondo c' è anche Carmelo Trentacosti

Palermotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche un nuovo pezzetto di Palermo che entra nel gotha della cucina mondiale: tra gli chef più visionari al mondo e premiati ai “The best chef awards 2025” da adesso c’è anche Carmelo Trentacosti, executive chef del Mec restaurant di Palermo (una stella Michelin). La cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: best - chef

Addio a Enrico Barbagallo, chef della ‘Tana del Riccio’

Lo chef stellato al Salesi: “Per i piccoli pazienti i tortellini cucinati come quando ero bimbo”

Jessica Rosval, chef del Gatto Verde: “Ogni piatto nasce dal dialogo col territorio”

the best chef awardsPer il danese Rasmus Munk nuovo trionfo a The Best Chef Awards - Per due giorni, i The Best Chef Awards 2025 Milano ha riunito oltre 900 professionisti della gastronomia internazionale, con centinaia di chef premiati da oltre 69 Paesi. Si legge su ansa.it

the best chef awardsPizzeria 'Pepe in Grani' entra nella storia e viene premiata ai 'The Best Chef Awards 2025' - Il pizzaiolo di Caiazzo: "Questo premio non rappresenta solo un traguardo personale, ma un momento storico per l’intero mondo della pizza" ... casertanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: The Best Chef Awards