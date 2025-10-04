Tg4 cash | marco onnembo sostiene l’economia e aiuta i consumatori
l’evoluzione dell’informazione economica in televisione. Negli ultimi anni, la presenza di contenuti dedicati all’ economia in ambito televisivo si è rafforzata, rendendo argomenti complessi accessibili a un pubblico più ampio. La sfida principale consiste nel comunicare concetti finanziari e diritti dei consumatori in modo semplice, chiaro e immediato. Una delle iniziative più recenti in questo campo è rappresentata da TG4 Cash, una rubrica che mira a offrire un’informazione di servizio rivolta ai cittadini, con particolare attenzione alle scelte quotidiane e alle problematiche legate al mondo economico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: cash - marco
TG4 Cash: debutta la nuova rubrica economica del TG4 condotta da Marco Onnembo
Marco (nome di fantasia), responsabile finanziario di una PMI nel settore manifatturiero, si è iscritto per la prima volta alla demo gestione finanziaria online di Cash Flow, il nostro software per la pianificazione finanziaria. Era un giovedì mattina, come tanti. Mar - facebook.com Vai su Facebook
Al via #TG4 Cash, nuova rubrica economica del tg di #Rete4 In onda ogni domenica in coda al TG4 delle 11:55. Conduce Marco Onnembo https://davidemaggio.it/programmi-tv/al-via-tg4-cash-nuova-rubrica-economica-del-tg-di-rete4… @grok #tvitaliana - X Vai su X
TG4 Cash, Marco Onnembo porta l’economia sul piccolo schermo: “Cerchiamo di essere dalla parte dei consumatori, un aiuto semplice ma efficace” - TG4 Cash, la nuova rubrica economica del TG4 condotta da Marco Onnembo, porta in TV un’economia “di servizio” semplice e utile per i consumatori, spiegando diritti, truffe online e scelte quotidiane i ... Secondo msn.com
TG4 Cash: debutta la nuova rubrica economica del TG4 condotta da Marco Onnembo - Debutta TG4 Cash, nuova rubrica economica del TG4 condotta da Marco Onnembo. Da atomheartmagazine.com