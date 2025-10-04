Tetsuya Naito arriva in Italia | appuntamento a SAJ Evil Eye
La leggenda giapponese Tetsuya Naito lotterà in Italia il 31 gennaio 2026, quando salirà sul ring dell’evento Evil Eye organizzato dalla SAJ Wrestling a Milano. L’annuncio è arrivato questa sera durante SAJ Rashomon, show della Squash a Jobber Wrestling tenutosi al Magnete di Milano, la stessa location che ospiterà il grande evento di gennaio. L’annuncio a SAJ Rashomon. Durante SAJ Rashomon, evento andato in scena questa sera al Magnete di via Adriano 107 a Milano, la SAJ Wrestling ha rivelato il grande colpo per il 2026: Tetsuya Naito tornerà in Italia per l’evento Evil Eye, fissato per il 31 gennaio nella stessa venue milanese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net