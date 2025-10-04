Testa o croce? recensione | Alessandro Borghi e Nadia Tereszkiewicz in un anti-western

La nostra recensione di Testa o croce?,  film di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis che tornano a Cannes dopo Re Granchio, con protagonisti Alessandro Borghi, Nadia Tereszkiewicz  e John C. Riley. Dopo quattro anni dal loro Re Granchio, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis tornano al Festival di Cannes con Testa o croce?, un anti-western ambientato tra le campagne del Lazio e della Maremma. Al centro, la fuga di Santino ( Alessandro Borghi ) e Rosa ( Nadia Tereszkiewicz)  raccontata da Buffalo Bill ( John C. Rilley ), un narratore inattendibile. Il film decostruisce il mito dell’eroe virile, dando spazio a una protagonista forte e determinata. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

