Testa al Genoa | Conte vuole restare primo prima della sosta
Il Napoli guarda con decisione al prossimo obiettivo: arrivare alla seconda sosta del campionato ancora . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: testa - genoa
Abbonamenti 2025/2026: Inter in testa con la Roma, delude la Juve. Sorpresa Genoa
Live Genoa-Juventus 0-1, la sblocca Vlahovic di testa su calcio d’angolo
Genoa-Juve 0-1: Vlahovic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Colpo di testa da tre punti di Nuredini Un colpo di testa per decidere il match: il #Genoa si aggiudica la sfida della settima giornata contro il #Bologna grazie al gol di Xheto Joi Nuredini. - X Vai su X
Adesso testa già a Napoli–Genoa, in programma domenica al Maradona. Ma torniamo per un attimo a mercoledì: nella conferenza stampa post Napoli–Sporting di Champions League, la nostra inviata di Radio Caserta TV, Mariapaola Trombetta, ha rivolto u - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Genoa, discorso di Conte alla squadra. Il mister vuole vincere - Il Napoli nella giornata di domani affronterà il Genoa allo stadio Diego Armando Maradona, quinta giornata del campionato di Serie A. Riporta msn.com
Conte non vuole un calo di tensione, cl Genoa in campo i titolatissimi (Gazzetta) - Per dare un segnale a squadra e ambiente contro il Genoa Conte manderà in campo la migliore formazione possibile per il Napoli ... Si legge su ilnapolista.it