tesori nascosti da esplorare in national treasure 3

Nonostante siano trascorsi quasi vent'anni dall'ultima produzione cinematografica della serie National Treasure, recenti dichiarazioni di produttori indicano che il progetto di un terzo film è ancora in fase di sviluppo. La conferma arriva da Jerry Bruckheimer, il quale ha annunciato che Nicolas Cage e il regista Jon Turteltaub torneranno a collaborare per questa nuova avventura, aggiungendo che si sta facendo progressi concreti. stato attuale del progetto e ritorni confermati. Il primo capitolo della saga, uscito nel 2004, ha visto Nicolas Cage interpretare Benjamin Franklin Gates, un cacciatore di tesori alla ricerca del leggendario tesoro dei Templari.

