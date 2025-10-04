tesori dietrolangolo una mappa di quartiere e le storie da recitare

Dietro l’angolo può fare capolino una chiesetta. Oppure una bottega appena nata. O magari un negozio storico, lo studio di un artista o una piccola oasi verde. Ci sono luoghi del cuore che non sempre trovano spazio sulle mappe ufficiali ma che sono fondamentali per l’identità di un quartiere. Perché non crearne una dal basso, come primo passo per poi valorizzare e rilanciare le zone coinvolgendo gli abitanti? Questo è “ Dietrolangolo 2.0 “ (nella sua prima edizione Dietrolangolo), progetto di attivazione sociale e culturale creato durante la pandemia, ispirato dalla nostalgia per una "normale socialità" in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

