Tesori di Gaza una Storia millenaria a rischio annientamento

Immergersi nell’esposizione Trésors sauvés de Gaza – 5000 ans d’histoire, fino al 2 novembre all’Istituto del mondo arabo (Ima) di Parigi, è come attraversare la soglia del dolore. Ogni giorno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

tesori gaza storia millenariaTesori archeologici bombardati e siti storici trasformati in località turistiche: così Israele mette in atto la “cancellazione culturale palestinese” - Israele colpisce il patrimonio culturale palestinese: oltre 110 siti danneggiati a Gaza e 60 località dichiarate di interesse archeologico in Cisgiordania ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Gaza City, la «capitale» della Striscia si prepara all'assalto: dalla storia millenaria alla distruzione quasi totale - Nelle lingue semitiche, Gaza significa «forte» o «feroce», gli antichi Egizi la chiamavano «Ghazzat», ... Si legge su corriere.it

