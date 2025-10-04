Tesla Model 3 e Model Y aumenta l' autonomia

Tesla introduce nuovi aggiornamenti per le sue due auto più vendute sul mercato: tra questi, il più importante riguarda le batterie, ora dotate di una maggiore densità e in grado di incrementare l'autonomia. Le novità sono già disponibili per i nuovi ordini, senza variazioni di prezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tesla Model 3 e Model Y, aumenta l'autonomia

Migliora ancora l'autonomia delle @Tesla: la Model 3 nella versione Long Range arriva ora a 750 km, la Model Y a 629 km.

Tesla Model 3 e Model Y 2025: più autonomia e nuovi upgrade senza aumenti di prezzo a partire da settembre - Tesla aggiorna Model 3 e Model Y con batterie più efficienti: maggiore autonomia e una nuova telecamera frontale per la sicurezza. Secondo motorbox.com

Tesla Model 3 e Model Y: in Italia arrivano nuove batterie e più autonomia, ma i prezzi restano invariati - L’upgrade riguarda soprattutto le batterie, con un sensibile aumento dell’autonomia certificata WLTP ... Lo riporta automoto.it