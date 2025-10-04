Tesla Model 3 e Model Y aumenta l' autonomia

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tesla introduce nuovi aggiornamenti per le sue due auto più vendute sul mercato: tra questi, il più importante riguarda le batterie, ora dotate di una maggiore densità e in grado di incrementare l'autonomia. Le novità sono già disponibili per i nuovi ordini, senza variazioni di prezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

