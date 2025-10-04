Quattordici squadre al via, alla ricerca del palco di Seconda Categoria. Dopo l’anteprima Spartak Apuane-Sporting Marina, andata in onda ieri sera al “Raffi“ di Castagnara, la prima giornata del campionato provinciale di Terza Categoria continua nel pomeriggio e si completerà lunedì. C’è curiosità, eccitazione, l’incognita di misurarsi con nuove realtà, il tutto di colpo diventa come il primo giorno di scuola. Del resto gli esami non finiscono mai. O, se preferite, registrano la prima pagina di una sfida continua. E allora buon sabato alla new entry Polisportiva Carrarese che alle 15 e di scena sul campo amico, si fa per dire, di via Fosdinovo a Fossone per affrontare la squadra del Tirrenica Calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Terza La Carrarese debutta contro la Tirrenica. Promette scintille il derby Filattiera-Podenzana