Terza La Carrarese debutta contro la Tirrenica Promette scintille il derby Filattiera-Podenzana
Quattordici squadre al via, alla ricerca del palco di Seconda Categoria. Dopo l’anteprima Spartak Apuane-Sporting Marina, andata in onda ieri sera al “Raffi“ di Castagnara, la prima giornata del campionato provinciale di Terza Categoria continua nel pomeriggio e si completerà lunedì. C’è curiosità, eccitazione, l’incognita di misurarsi con nuove realtà, il tutto di colpo diventa come il primo giorno di scuola. Del resto gli esami non finiscono mai. O, se preferite, registrano la prima pagina di una sfida continua. E allora buon sabato alla new entry Polisportiva Carrarese che alle 15 e di scena sul campo amico, si fa per dire, di via Fosdinovo a Fossone per affrontare la squadra del Tirrenica Calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Doppietta Kean: la Fiorentina batte 2-0 la Carrarese nella terza amichevole stagionale
Catanzaro vs Carrarese, terza giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Calcio Nella Coppa Provinciale di Terza Categoria. La Pol. Carrarese sfida la Marmese. Esame Spartak per i Royal Dallas
IL VOTO AGLI ARBITRI DELLA TERZA GIORNATA (parziale) Modena-Bari: Calzavara voto 5 Padova-Frosinone: Di Marco voto 6 Catanzaro-Carrarese: Ferreri Caputi voto 5,5 Pescara-Venezia: Dionisi voto 5,5 Juve Stabia-Reggiana: Perri voto 6 Sampdoria
Calcio Nella Coppa Provinciale di Terza Categoria. La Pol. Carrarese sfida la Marmese. Esame Spartak per i Royal Dallas - Oggi decolla la seconda manche di Coppa Provinciale di Terza Categoria, dove fanno il loro debutto la Polisportiva Carrarese,
Carrarese Va stretto il pari contro il Modena. Disinnescate le bocche di fuoco emiliane - Calabro: "Quando giochi contro la capolista ed esci dal campo con rammarico vuol dire che qualcosa di buono hai fatto"